محمد السيد يرحب بتجديد عقده مع الزمالك .. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن ترحيب اللاعب الشاب محمد السيد بتجديد عقده مع نادي الزمالك.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"محمد السيد يبدي ترحيبا بتجديد عقده مع الزمالك".



واقترب محمد السيد، لاعب نادي الزمالك الشاب، من تجديد عقده مع القلعة البيضاء، في ظل عدم تلقيه أي عروض احترافية خارجية مغرية أو مناسبة حتى الآن، رغم رغبته المُعلنة سابقًا في خوض تجربة احترافية في أوروبا.

وقالت مصادر داخل النادي، أن إدارة الزمالك قدمت عرضًا رسميًا للاعب يتضمن تجديد العقد لمدة 5 مواسم، بقيمة إجمالية تبلغ 25 مليون جنيه، يبدأ فيها اللاعب بالحصول على 3 ملايين جنيه في الموسم الأول، على أن ترتفع القيمة سنويًا بمعدل مليون جنيه، لتصل إلى 7 ملايين في الموسم الأخير.

ومن المنتظر أن يحسم محمد السيد موقفه النهائي من التجديد عقب انتهاء مشاركته مع منتخب مصر للشباب في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا، المُقامة حاليًا في تشيلي، حيث تسعى الإدارة البيضاء لإنهاء الملف في أجواء إيجابية ترضي الطرفين، وتضمن استمرار أحد أبرز المواهب الصاعدة داخل صفوف الفريق.