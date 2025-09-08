الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه للمتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات

عاقبت محكمة جنح أكتوبر المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات بالحبس 3 سنوات مع النفاذ وغرامة 200 ألف جنيه لكل متهم.

كما قضت بالحبس سنة مع النفاذ عن الاتهام الثانى وغرامة 50 جنيها عن الاتهام وتعويض مدنى 100 ألف جنيه.

وكشفت الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائدى 3 سيارات ملاكى بملاحقة ومعاكسة فتاتين تستقلان سيارة ملاكى آخرى بالجيزة، ما أسفر عن اصطدام سيارتهما بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى ورد بلاغ لـ مديرية أمن الجيزة من (طالبة "مصابة بكدمات وسحجات" - قائدة السيارة المشار إليها "سارية التراخيص" - مقيمة بمحافظة الجيزة)، بتضررها من قائدى (3 سيارات) لقيامهم بملاحقتها ومحاولة استيقافها ومعاكستها حال سيرها بأحد الطرق بالجيزة رفقة صديقتها (طالبة " مصابة بجرح بالجبهة")، مما أسفر عن اصطدامها بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما وفرار الـ 3 سيارات.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط السيارات المشار إليها وقائديها ومستقليها فى حينه (3 طلاب، سائق بأحد تطبيقات النقل الذكى) جميعهم مقيمن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها ومستقليها.