بعد جدل التهديد للتنازل.. بعد قليل الحكم على المتهمين بمطاردة فتيات الواحات

تصدر بعد قليل محكمة جنح أكتوبر، حكمها على المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات ما تسبب في إصابة فتاتين بعد اصطدام سيارتهما بأخرى نقل.

وشهدت الجلسة الماضية جدلا كبيرا بعدما تردد تنازل إحدى الفتاتين عن القضية وتصالحها مع المتهمين بينما ذكرت الفتاة الاخرى وأسرتها انها تعرضت للتهديد بعد رفضها التنازل.

وكشفت الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائدى 3 سيارات ملاكى بملاحقة ومعاكسة فتاتين تستقلان سيارة ملاكى آخرى بالجيزة، ما أسفر عن اصطدام سيارتهما بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى ورد بلاغ لـ مديرية أمن الجيزة من (طالبة "مصابة بكدمات وسحجات" - قائدة السيارة المشار إليها "سارية التراخيص" - مقيمة بمحافظة الجيزة)، بتضررها من قائدى (3 سيارات) لقيامهم بملاحقتها ومحاولة استيقافها ومعاكستها حال سيرها بأحد الطرق بالجيزة رفقة صديقتها (طالبة " مصابة بجرح بالجبهة")، مما أسفر عن اصطدامها بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما وفرار الـ (3) سيارات.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط السيارات المشار إليها وقائديها ومستقليها فى حينه (3 طلاب، سائق بأحد تطبيقات النقل الذكى) جميعهم مقيمن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها ومستقليها.