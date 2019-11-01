منع زوجته من دخول غرفة الكشف.. نجار يعتدي على طبيب داخل مستشفى بحلوان

أصيب طبيب بأحد المستشفيات في حلوان بكدمات وسحجات بعد اعتداء نجار عليه داخل المستشفى، وذلك بسبب منع الطبيب لزوجة المتهم من التواجد داخل عيادة النساء والتوليد أثناء توقيع الكشف الطبى على والدتها، وألقي القبض على المتهم وأخطرت النيابة للتحقيق .





وكان قسم شرطة حلوان تبلغ من أحد المستشفيات بدائرة قسم حلوان بالقاهرة، بحدوث مشاجرة بين طبيب بالمستشفى ونجار، نتج عنها إصابة الطبيب بكدمة بفروة الرأس وسحجات وكدمات بالساعدين، وذلك بسبب منع زوجة النجار بالتواجد داخل غرفة الكشف بقسم النساء والتوليد أثناء قيام الطبيب بتوقيع الكشف الطبى على والدتها، فحدثت مشادة كلامية بينهما، قام على أثرها النجار بالتعدى على الطبيب بالضرب بالأيدي، نتج عن ذلك إصابته المشار إليها وإحداث تلفيات بجهاز الضغط .



