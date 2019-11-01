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حوادث

ضبط سيدة ونجلها تعديا على طبيب بمستشفى قويسنا

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 12:40 ص
ضبط سيدة ونجلها تعديا
ضبط سيدة ونجلها تعديا على طبيب بمستشفى قويسنا
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط سيدة ونجلها تعدى على طبيب بمستشفى قويسنا بالمنوفية البداية عندما تبلغ لمركز شرطة قويسنا بالمنوفية من الخدمات الأمنية المعينة بمستشفى قويسنا العام بإصابة "طبيب عظام بذات المستشفى " إثر تعدى آخرين عليه.

على الفور تم الإنتقال وبسؤال "الطبيب" إتهم شخصان (ربة منزل – نجلها "طالب" ، مقيمان بدائرة المركز) بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته إثر مشادة كلامية بينهم أثناء توقيع الكشف الطبى على "زوج الأولى" المصاب باشتباه فى جلطة.

بسؤال المشكو فى حقهما اعترفا بالواقعة ، وأرجعا ذلك لعدم قيام الطبيب بإدخال المريض غرفة العناية المركزة بدعوى عدم وجود أماكن شاغرة .

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
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