قائمة أسعار فورد ford اليوم في مصر .. تفاصيل

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فورد فيستا

فورد ايكو سبورت

فورد كوجا

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعًا، وأصبحت أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات وفي هذا التقرير نستعرض أسعار فورد اليوم في مصر.بسعر 499.000 ألف جنيه.تبدأ من 235.900 حتى 375.000 الف جنيه لأعلى فئة.تبدأ من 299.900 حتى 374.900 ألف جنيه لأعلى فئة.تبدأ من 449.900 حتى 649.900 الف جنيه لأعلى فئة.