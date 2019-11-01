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سيارات

قائمة أسعار فورد ford اليوم في مصر .. تفاصيل

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 02:01 م
ford ecosport
ford ecosport
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اشرف عطية
تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعًا، وأصبحت أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات وفي هذا التقرير نستعرض أسعار فورد اليوم في مصر.


grand c max ford بسعر 499.000 ألف جنيه.

ford fiesta
فورد فيستا تبدأ من 235.900 حتى 375.000 الف جنيه لأعلى فئة.

ford ecosport
فورد ايكو سبورت تبدأ من 299.900 حتى 374.900 ألف جنيه لأعلى فئة.

ford kuga
فورد كوجا تبدأ من 449.900 حتى 649.900 الف جنيه لأعلى فئة.
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