موجة حارة ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة أجواءً صيفية حارة ورطبة، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وزيادة ملحوظة في نسب الرطوبة، ما يرفع درجات الحرارة المحسوسة عن المعدلات الفعلية المسجلة في الظل.

وفي هذا الإطار، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة حتى نهاية الشهر الجاري، مؤكدة ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب التعرض للإجهاد الحراري وضربات الشمس.

ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة يتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين مقارنة بالأيام الماضية، موضحة أن هذه الزيادة ليست استثنائية لكنها تجعل درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وأشارت في تصريحات لصباح البلد، إلى أن متوسط درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال الأيام المقبلة سيتراوح بين 35 و36 درجة مئوية، وهو ما يمثل ارتفاعًا محدودًا لكنه مستمر على مدار عدة أيام.

الرطوبة ترفع الحرارة المحسوسة

أوضحت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية أن السبب الرئيسي وراء زيادة الشعور بالحرارة يعود إلى ارتفاع نسب الرطوبة الناتجة عن تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من البحر المتوسط.

وأضافت أن درجات الحرارة المعلنة يتم قياسها في الظل، إلا أن الرطوبة المرتفعة تجعل الإحساس الفعلي بالحرارة أعلى بنحو درجتين مئويتين، لتصل الحرارة المحسوسة في القاهرة الكبرى إلى ما بين 37 و38 درجة مئوية.

طقس حار يستمر لأكثر من أسبوع

وأشارت إلى أن الأجواء الحارة والرطبة ستستمر على مدار الأسبوع الجاري وربما تمتد لنحو عشرة أيام، لافتة إلى أن استمرار فترات الحر لفترات طويلة يزيد من شعور المواطنين بارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت أن الطقس سيكون حارًا رطبًا إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، مع اختلافات بين المناطق الساحلية ومحافظات الصعيد.

السواحل أقل حرارة والصعيد الأعلى

وأوضحت أن المحافظات الساحلية تسجل درجات حرارة أقل نسبيًا، لكنها تشهد نسب رطوبة مرتفعة للغاية، بينما تنخفض الرطوبة تدريجيًا كلما اتجهنا نحو الداخل والصعيد، في مقابل ارتفاع قيم درجات الحرارة.

وأضافت أن محافظتي الأقصر وأسوان تسجلان درجات حرارة تتراوح بين 40 و41 درجة مئوية خلال هذه الفترة.

نصائح مهمة لمواجهة حرارة الصيف

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عددًا من النصائح للمواطنين للتعامل مع الأجواء الحارة خلال فصل الصيف، أبرزها:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة وقت الظهيرة.

استخدام المظلات أو القبعات الواقية أثناء التواجد بالخارج.

البقاء قدر الإمكان في الأماكن المظللة وجيدة التهوية.

شرب كميات كافية من المياه والسوائل على مدار اليوم.

تجنب الوقوف لفترات طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة.

الحرص على خفض درجة حرارة الجسم بشكل دوري.

موجات حر استثنائية تضرب أوروبا

وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة منار غانم إلى أن بعض الدول الأوروبية، خاصة في غرب أوروبا، تشهد موجات حر استثنائية تتجاوز في شدتها ما تشهده مصر حاليًا.

وأضافت أن بعض المدن الفرنسية سجلت درجات حرارة تراوحت بين 42 و44 درجة مئوية، وهي معدلات أعلى من المسجلة في العديد من المدن المصرية خلال الفترة الحالية.

متابعة مستمرة للتغيرات الجوية

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار متابعة تطورات الحالة الجوية بشكل يومي، مع إصدار التحديثات والنشرات اللازمة لإطلاع المواطنين على أي تغيرات متوقعة في درجات الحرارة أو نسب الرطوبة خلال الأيام المقبلة، بما يساعد على اتخاذ الاحتياطات المناسبة والحفاظ على السلامة العامة.