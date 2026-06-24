رئيس مركز معلومات تغير المناخ: ارتفاع الحرارة طبيعي والصيف بدأ فعليا في 21 يونيو

أكد محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة من العام يُعد أمرًا طبيعيًا، خاصة بعد بدء فصل الصيف فعليًا في 21 يونيو الجاري.

وقال فهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الأجواء الصيفية ما زالت ضمن المعدلات الطبيعية حتى الآن، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا تدريجيًا اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل.

وأضاف أن تأثير الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة على المحاصيل الزراعية لن يكون كبيرًا، لكون معظم المحاصيل الحالية محاصيل صيفية، مثل الذرة والأرز والفول السوداني، التي تتحمل الأجواء الحارة بصورة أفضل.

معدلات النمو

وشدد على أهمية الالتزام ببرامج الري المناسبة وتوفير المياه بكميات كافية للمحاصيل، خاصة خلال فترات سطوع أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة في شهر يوليو، لضمان الحفاظ على معدلات النمو والإنتاجية.