مواجهات نارية بالدوري السعودي.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1-11-2019 و القنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 1 – 11 – 2019، العديد من المباريات الهامة فى عدد من الدوريات العالمية أبرزها في الدوري الفرنسي و الدوري السعودي
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي :
ديجون X باريس سان جيرمان – 9:45 مساء - beIN SPORT HD 6
مواعيد مباريات الدوري الألماني :
بادربورن X هوفنهايم – 9:30 مساء - beIN SPORT HD 5
مواعيد مباريات الدورى السعودي
الفيصلى X ضمك – 2:15 عصرا - الرياضية السعودية
الرائد X الوحدة – 5:00 مساء - الرياضية السعودية
مواعيد مباريات الدورى الإماراتى اليوم
الوحدة X الظفرة – 4:00 عصرا - أبو ظبى الرياضية
خورفكان X النصر – 4:00 عصرا - أبو ظبى الرياضية
العين X الجزيرة – 6:45 مساء - أبو ظبى الرياضية
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي :
ديجون X باريس سان جيرمان – 9:45 مساء - beIN SPORT HD 6
مواعيد مباريات الدوري الألماني :
بادربورن X هوفنهايم – 9:30 مساء - beIN SPORT HD 5
مواعيد مباريات الدورى السعودي
الفيصلى X ضمك – 2:15 عصرا - الرياضية السعودية
الرائد X الوحدة – 5:00 مساء - الرياضية السعودية
مواعيد مباريات الدورى الإماراتى اليوم
الوحدة X الظفرة – 4:00 عصرا - أبو ظبى الرياضية
خورفكان X النصر – 4:00 عصرا - أبو ظبى الرياضية
العين X الجزيرة – 6:45 مساء - أبو ظبى الرياضية