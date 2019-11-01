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رياضة

مواجهات نارية بالدوري السعودي.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1-11-2019 و القنوات الناقلة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 07:01 ص
الدوري السعودي
الدوري السعودي
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ياسمين تيسير
تنطلق اليوم الجمعة 1 – 11 – 2019، العديد من المباريات الهامة فى عدد من الدوريات العالمية أبرزها في الدوري الفرنسي و الدوري السعودي

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي :

ديجون X باريس سان جيرمان – 9:45 مساء - beIN SPORT HD 6

مواعيد مباريات الدوري الألماني :

بادربورن X هوفنهايم – 9:30 مساء - beIN SPORT HD 5

مواعيد مباريات الدورى السعودي

الفيصلى X ضمك – 2:15 عصرا - الرياضية السعودية

الرائد X الوحدة – 5:00 مساء - الرياضية السعودية


مواعيد مباريات الدورى الإماراتى اليوم

الوحدة X الظفرة – 4:00 عصرا - أبو ظبى الرياضية

خورفكان X النصر – 4:00 عصرا - أبو ظبى الرياضية

العين X الجزيرة – 6:45 مساء - أبو ظبى الرياضية
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