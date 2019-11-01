مواجهات نارية بالدوري السعودي.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1-11-2019 و القنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 1 – 11 – 2019، العديد من المباريات الهامة فى عدد من الدوريات العالمية أبرزها في الدوري الفرنسي و الدوري السعودي



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي :



ديجون X باريس سان جيرمان – 9:45 مساء - beIN SPORT HD 6



مواعيد مباريات الدوري الألماني :



بادربورن X هوفنهايم – 9:30 مساء - beIN SPORT HD 5



مواعيد مباريات الدورى السعودي



الفيصلى X ضمك – 2:15 عصرا - الرياضية السعودية



الرائد X الوحدة – 5:00 مساء - الرياضية السعودية





مواعيد مباريات الدورى الإماراتى اليوم



الوحدة X الظفرة – 4:00 عصرا - أبو ظبى الرياضية



خورفكان X النصر – 4:00 عصرا - أبو ظبى الرياضية



العين X الجزيرة – 6:45 مساء - أبو ظبى الرياضية

