أخبار السوشيال ميديا: مي كساب تخطف الأنظار في حفل سبوع نجلها .. وصورة نادرة لـ فريد شوقي

ينشر موقع صدى البلد أهم الأخبار، التي نشرت خلال الساعات الماضية، عن الفنانين والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في التقرير التالي.
أبو البنات .. صورة نادرة لـ فريد شوقي مع بناته الخمسة .. شاهد
تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للفنان الراحل فريد شوقي مع بناتة "ناهد ومها وعبير ورانيا ومني"، وظهر فريد شوقي يتوسط بناتة الخمسة في احد المناسبات العائلية بملامحهم المتشابهة كثيرا معة.
راغب علامة: لا أصدق السياسيين وشعرت بصدق الرئيس
نشر الفنان راغب علامة، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على الوضع اللبناني".
بملابس شتوية .. إنجي المقدم تستعرض أناقتها .. صور
شاركت الفنانة إنجى المقدم متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصور جديدة لها.
أبيض x أزرق .. مي كساب تخطف الأنظار في حفل سبوع نجلها .. صور
شاركت الفنانة هبة عبد الحكيم متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى انستجرام، بصورة جديدة خلال الاحتفال بـ سبوع "نوح" ابن الفنانة مي كساب الذى وضعته منذ أيام قليلة.
أبو البنات .. صورة نادرة لـ فريد شوقي مع بناته الخمسة .. شاهد
تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للفنان الراحل فريد شوقي مع بناتة "ناهد ومها وعبير ورانيا ومني"، وظهر فريد شوقي يتوسط بناتة الخمسة في احد المناسبات العائلية بملامحهم المتشابهة كثيرا معة.
راغب علامة: لا أصدق السياسيين وشعرت بصدق الرئيس
نشر الفنان راغب علامة، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على الوضع اللبناني".
بملابس شتوية .. إنجي المقدم تستعرض أناقتها .. صور
شاركت الفنانة إنجى المقدم متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصور جديدة لها.
أبيض x أزرق .. مي كساب تخطف الأنظار في حفل سبوع نجلها .. صور
شاركت الفنانة هبة عبد الحكيم متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى انستجرام، بصورة جديدة خلال الاحتفال بـ سبوع "نوح" ابن الفنانة مي كساب الذى وضعته منذ أيام قليلة.