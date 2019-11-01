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فن

أبو البنات .. صورة نادرة لـ فريد شوقي مع بناته الخمسة .. شاهد

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 03:28 ص
فريد شوقي وبناتة
فريد شوقي وبناتة
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مصطفى كرم
تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للفنان الراحل فريد شوقي مع بناتة "ناهد ومها وعبير ورانيا ومني".

وظهر فريد شوقي يتوسط بناتة الخمسة في احد المناسبات العائلية بملامحهم المتشابهة كثيرا معة.

ولقيت الصورة ردود واسعة من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وجاءت التعليقات بين "اول مرة اعرف ان له خمس بنات كنت فاكر ناهد ومها وعبير ورانيا بس" و "فريد شوقي عنده بنت اسمها مني من زواج سابق قبل ما يتزوج هدي سلطان " و "الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته" و "كلهم شبهة فريد شوقي".
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