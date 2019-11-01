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بين الناس

أهالي منطقة الرويعى بالعتبة وشارع الجامع الأحمر يشكون من انتشار الكلاب الضالة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 07:11 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ محمد عبده شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد من انتشار الكلاب الضالة بمنطقة الرويعى بالعتبة وشارع الجامع الأحمر .

وقال عبده في شكواه نحن أهالى منطقة الرويعى بالعتبة نعاني من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة وتم تقديم العديد من الشكاوى ولكن دون جدوى.

وطالب المسؤولين بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة حفاظا على أرواح المواطنين .

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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