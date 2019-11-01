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سيارات

بسبب المطبات.. ٩ كوارث تدمر سيارتك و٤ نصائح لتفاديها

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:10 ص
أخبار السيارات
أخبار السيارات
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قسم السيارات
تشهد اخبار السيارات تطورا ملحوظا في مصر والعالم اجمع، ويحرص الكثير في مختلف أنحاء العالم على متابعة اسعار السيارات وأخبارها وأسواقها وكل ما يهتم به هذا العالم ويخصه.


ونعرض خلال السطور التالية بعد الأضرار التي تصيب سيارتك بسبب المطبات، وعليك الحذر منها عزيزي قائد السيارة ونعرض لك أيضا بعض النصائح لتجنبها..
لتجنب أضرار المطبات على سيارتك والحفاظ عليها يجب عليك خفض سرعة سيارتك بصورة كبيرة لا تزيد عن 10 كيلومترا فى الساعة او اقل عند المرور على جميع المطبات مع مراعاة المرور بصورة عرضية حتى لا يمس المطب الجزء السفلى من السيارة

وعند التعرض لمطب وأنت على سرعة عالية افحص مركبتك فورا للتأكد من عدم تضررها ، ففى بعض الشوارع الجانبية قد لا تجدى اى إرشادات عن وجود مطب صناعى، حيث يقوم بعض الناس بعملها بصورة عشوائية، وقد لاتراها فى الظلام.

وإليك عزيزي القارئ أضرار تلك المطبات على سيارتك:
- كسر في الكبالن أو بيض الدركسيون
- كسر بالمقصات
- أضرار للشكمان
- ضرر للعجلات والإطارات
- البلي الخاص بالعجل
- عدم اتزان زوايا السيارة
- إتلاف قاعدة المحرك والفتيس
- مشاكل في المساعدين
- كسر في الردياتير
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