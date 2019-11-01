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رياضة

صدمة جديدة لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 02:13 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
خرج النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، من قائمة المرشحين لـ جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر أكتوبر.

محمد صلاح خارج القائمة 
ولم يتواجد أي لاعب من ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، ضمن قائمة المرشحين للتتويج بجائزة لاعب الشهر.

وأعلن الحساب الرسمي لـ الدوري الإنجليزي عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، عن قائمة تضم 6 مرشحين للفوز بجائزة لاعب الشهر وهم: جيمي فاردي وتيليمناس (ليستر سيتي)، وجاك جريليش (أستون فيلا)، وجوندوجان (مانشستر سيتي)، ويليان (تشيلسي)، دين هيندرسون (شيفيلد).

يذكر أن الجابوني بيير أوباميانج هو من حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، عن شهر سبتمبر الماضي.
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