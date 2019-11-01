صدمة جديدة لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

خرج النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ، من قائمة المرشحين لـ جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر أكتوبر.





محمد صلاح خارج القائمة



ولم يتواجد أي لاعب منمتصدر ترتيب، ضمن قائمة المرشحين للتتويج بجائزة لاعب الشهر.وأعلن الحساب الرسمي لـعبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، عن قائمة تضم 6 مرشحين للفوز بجائزة لاعب الشهر وهم: جيمي فاردي وتيليمناس (ليستر سيتي)، وجاك جريليش (أستون فيلا)، وجوندوجان (مانشستر سيتي)، ويليان (تشيلسي)، دين هيندرسون (شيفيلد).يذكر أن الجابوني بيير أوباميانج هو من حصد، عن شهر سبتمبر الماضي.