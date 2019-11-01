8 إصابات على حدود غزة

أصيب 8 فلسطينيين بنيران الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة وذلك خلال الجمعة الـ 81 لمسيرات العودة وكسر الحصار.



وتوافد الآلاف من الفلسطينيين الى 5 نقاط على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار في الجمعة الحادية والثمانين التي تحمل عنوان "يسقط وعد بلفور".



ووصل المشاركون استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي دعت لأوسع مشاركة في المسيرات التي تأتي تأكيدا على "تمسك شعبنا بحقه في العودة إلى أرضه، وبطلان هذا الوعد".



وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنها "تعمل على تطوير أدوات مسيرات العودة، وتحديث برامجها وفعالياتها وأنشطتها، إضافة لمحاولات توسيعها ونقلها للضفة الغربية، من أجل التصدي لمشاريع ضمها للكيان ولحماية البيوت من الهدم".



وأفادت الهيئة بأن "المرحلة الحالية تحمل في طياتها تحديات كبيرة وخطيرة، تحتاج منا إلى استمرار الضغط الشعبي من أجل الوصول إلى حوار وطني شامل، يهدف إلى ترتيب أوضاع البيت الفلسطيني وتنفيذ اتفاق المصالحة".



وقررت الهيئة بدء المسيرات قبل صلاة العصر على ان تنتهي قبل موعد المغرب بسبب التوقيت الشتوي.



ونشر جيش الاحتلال مزيد من قواته مقابل مخيمات العودة بعد ليلة من التوتر شهدته الحدود بعد إعلان جيش الاحتلال سقوط صاروخ على المستوطنات القريبة من غزة وقيامه قواته بقصف مرصدين للمقاومة.