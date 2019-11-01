بالأسماء.. مسلسل هروب ناشئي الأهلي عرض مستمر

فجَّر إعلان مصطفي هشام، لاعب فريق ناشئ الأهلي 2001، رحيله إلي سي جوفى إسبانيول الإسباني، حالة من الغضب الشديد داخل القلعة الحمراء.



وأثار رحيل اللاعب موجة من الانتقادات في ظل عدم إبرام عقود لأغلب لاعبي قطاع الناشئين لدرجة أن هناك سلسلة طويلة من الأسماء التي غادرت النادي دون أن يحصل علي حقوقه فيها.



ولم يتوقف الأمر عند رحيل مصطفي هشام ولكن سبقه عبدالوهاب علي إلى الجزيرة الإماراتي وشهد الموسم الماضي أيضًا رحيل حمدي عبدالقادر لاعب الوسط إلي سبارتا براج التشيكي.



كما رحل الثنائي ريتشارد وصلاح الدين رضا بشكل مفاجئ لينضما الي ناشئ أودينيزي الإيطالي بسبب عدم توقيع أي عقود مع الأهلي، لتستمر رحلة خروج المواهب من القلعة الحمراء كما حدث مع أحمد حسن كوكا وقبلهم هاني سعيد وغيرهم.

