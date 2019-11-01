Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعثة الاتحاد السكندري تغادر المغرب بعد الفوز بالبطولة العربية للسلة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 04:02 م
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
Advertisements
عبدالله هشام
غادرت بعثة فريق كرة السلة الأول بنادي الاتحاد السكندري دولة المغرب متجه إلى مصر بعد تحقيق اللقب السابع للبطولة العربية بعد الفوز علي فريق بيروت بنتيجة ٨٦/٩٠ .

وأعرب محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى عن سعادته لفوز فريقة بالبطولة العربية لكرة السلة للمرة الثانية على التوالي وللمرة السابعة في تاريخه.

وأضاف محمد مصيلحى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الاتحاد السكندرى بهذا الفوز كتب مجدا جديدا فى كرة السلة بحروف من نور ستتذكره الأجيال القادمة بكل فخر .

وأردف رئيس النادى قائلا: إنه بفضل الله توقع فوز الإتحاد بالبطولة لما لمسه من إصرار على الاحتفاظ باللقب من اللاعبين والجهاز الفني خلال التدريبات .

وأهدى رئيس الاتحاد السكندري الفوز لجماهير النادي وأعضائه وزملائه في مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصيلحى يكرم نجم سلة الاتحاد السكندري السابق فى لبنان

قدم تسهيلات للفريق.. درع الاتحاد السكندرى للقنصل السعودي

في مكالمة هاتفية مع رئيس الاتحاد السكندرى.. قنصوه: نقف خلف فريق كرة السلة

سلة الاتحاد السكندري بطل العرب للمرة السابعة

بعد فوز سلة الاتحاد السكندري بالبطولة العربية.. محمد مصيلحى لصدى البلد: نكتب مجد جديد في كرة السلة

ترشيحاتنا

بـ صور مخيفة.. ياسمين الخطيب تحتفل بعيد الهالوين

مبيخلعش حذائه.. حكاية رجل بـ9 أصابع في قدم واحدة

بعد تهديده بانسحاب ليفربول من كأس الرابطة .. كلوب يكشف آخر تطورات الأزمة

لغز محير.. مقتل طالبة بسبب الدايت

قائمة أسعار فيات fiat اليوم في مصر

مصرع أمريكية وإنقاذ 18 سائحا آخرين فى حريق مركب شمال مرسى علم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار دفسك dfsk من الوكيل بتحديث اليوم.. تفاصيل

مبيخلعش حذائه.. حكاية رجل بـ9 أصابع في قدم واحدة

بنات ديمي مور يروون لحظات إدمان والدتهن للمخدرات.. صور