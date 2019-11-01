بعثة الاتحاد السكندري تغادر المغرب بعد الفوز بالبطولة العربية للسلة

غادرت بعثة فريق كرة السلة الأول بنادي الاتحاد السكندري دولة المغرب متجه إلى مصر بعد تحقيق اللقب السابع للبطولة العربية بعد الفوز علي فريق بيروت بنتيجة ٨٦/٩٠ .



وأعرب محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى عن سعادته لفوز فريقة بالبطولة العربية لكرة السلة للمرة الثانية على التوالي وللمرة السابعة في تاريخه.



وأضاف محمد مصيلحى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الاتحاد السكندرى بهذا الفوز كتب مجدا جديدا فى كرة السلة بحروف من نور ستتذكره الأجيال القادمة بكل فخر .



وأردف رئيس النادى قائلا: إنه بفضل الله توقع فوز الإتحاد بالبطولة لما لمسه من إصرار على الاحتفاظ باللقب من اللاعبين والجهاز الفني خلال التدريبات .



وأهدى رئيس الاتحاد السكندري الفوز لجماهير النادي وأعضائه وزملائه في مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين .