التصلب الجانبي.. إصابة نجم المنتخب السعودى بمرض نادر

قال لاعب المنتخب السعودي السابق ولاعب نادي النصر المعتزل عبدالرحمن البيشي، إن الفحوصات الطبية التي أجراها مؤخّرًا أكدت إصابته بمرض "التصلب الجانبي".



وقال اللاعب على تويتر: "الحمدلله على كل حال. تاكدت اصابتي بمرض (التصلب الجانبي) النادر حول العالم... المرض خطير والتعب يزداد وفي المقابل يقيني بان الله سيشفيني يزداد ايضا مهما ابعدوا عني الامل... اليوم جمعة وساعة استجابة دعواتكم لي ،،، ولا حول ولاقوة الا بالله".



وكان البيشي صاحب الـ 37 عامًا، لاعبًا سابقًا في صفوف نادي النصر من 2000 حتى 2009 ويجيد اللعب في مركز صانع اللعب وكرأس حربة.