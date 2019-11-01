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رياضة

شاهد.. كواليس مران الأهلي في دبي

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 07:01 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التدريبات الفنية والخططية خلال المران الذي أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد شباب الأهلي دبي.

وخاض الفريق مرانا قويا اليوم، واهتم رينيه فايلر المدير الفني بشكل كبير على تدريبات الكرة لتنفيذ بعض الجمل الفنية، وحرص على الحديث مع اللاعبين أكثر من مرة لشرح طريقة اللعب ومطالبتهم بتنفيذ التعليمات الفنية.

ويخوض الأهلي تدريباته على ملعب نادي شباب الاهلي دبي وذلك ضمن المرحلة الأولى من فترة الاعداد التي حددها الجهاز الفني خلال توقف مسابقة الدوري.

شاهد.. كواليس مران الأهلي في دبي
شاهد.. كواليس مران الأهلي في دبي
شاهد.. كواليس مران الأهلي في دبي
شاهد.. كواليس مران الأهلي في دبي
شاهد.. كواليس مران الأهلي في دبي
شاهد.. كواليس مران الأهلي في دبي
شاهد.. كواليس مران الأهلي في دبي
شاهد.. كواليس مران الأهلي في دبي
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