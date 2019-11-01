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أخبار البلد

الأطباء: 10 إجراءات يقوم بها الطبيب حال الاعتداء عليه

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 07:16 م
صدى البلد
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محمد غالي
استغاثت النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية بالجهات المعنية لوقف مسلسل الاعتداءات المتكررة على أعضائها أثناء تأدية عملهم بالمستشفيات.

واعلنت النقابة العامة للاطباء، 10 اجراءات يجب اتخاذها لضمان حق الطبيب حال الاعتداء عليه، تحفظ له حقوقه.

1- لا تترك المستشفى وتذهب لقسم الشرطة بمفردك تحت أي ظرف.

2- اتصل فورا بنقابتك الفرعية او برقم واتس الشكاوي بالنقابة العامة 1247 1 010951. أو رسالة على الواتس للمتابعة معه.

3- يتم عمل محضر إداري بالإعتداء على المستشفى (يذكر اسماء المعتدين وبياناتهم كاملة ) موقع من السلطة الإدارية الموجودة في المستشفى (المدير ..الوكيل ..المدير المناوب .. النائب الإداري) ويختم بختم النسر و الطبيب ياخد نسخة منه.

4- كذلك الطبيب أو أفراد الطاقم الطبي الذين تعرضوا للاعتداء (كمعتدي عليهم) و ليس كمبلغ او طرف في مشاجرة.

5- يذكر أسماء و بيانات أي شهود على الواقعة سواء من العاملين في المستشفى أو المرضى المتواجدين في المكان ..و يوقعوا كشهود على المذكرة الادارية.

6- على إدارة المستشفى أن تكون متعاونة مع الطبيب المعتدى عليه، و إذا لم تكن كذلك ( غير متعاونة) على كل أطباء المستشفى التضامن مع الطبيب المعتدى عليه حتى لا يجد صعوبة في تنفيذ هذه الخطوات.

7- يتم عمل المحضر في القسم باسم المستشفى وبواسطة أي ممثل لإدارة المستشفى.

8- إذا رفض قسم الشرطة عمل البلاغ .. توجه فورا الي النيابة ولابد من وجود محامي النقابة

9- لا تقلق إذا قام المعتدی بعمل محضر مضاد بأن الطبيب هو المعتدي فهی اتهامات كيدية معروفة ليس لها قيمة.

10- أولا وأخيرا تضامنك مع زميلك ضرورة لإنك ممكن تكون مكانه في أي وقت.

وحذرت وزارة الصحة في بيان ، المواطنين من الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وطالبت مقدم الخدمة بالإبلاغ في حال تعرض للاعتداء، وقالت في بيان إن الاعتداء على مقدم الخدمة الصحية، جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة تصل للسجن ٥ سنوات.
الأطباء: 10 إجراءات يقوم بها الطبيب حال الاعتداء عليه
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