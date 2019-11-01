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ساحة رأي

سارة مجدي تكتب.. السوشيال ميديا بتاخد مننا إيه؟

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 08:22 م
صدى البلد
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كتير منا بيقضي معظم وقته من أول ما بيفتح عينه لحد ما يروح في النوم بعد ما ياخد لفة من الفيسبوك لأنستجرام للسناب شات و بيبدل بينهم لحد ما يروح في النوم أو يفوق .. 

مشكلة السوشيال ميديا إنها ممكن توصلك إنك مش كفاية ..و يبتدي الإحباط يدخل قلبك .. لما تشوف فلان كل يوم في بلد و فلانة كل ويك اند في الساحل و تبتدي تحس إن أنت اللي مش طبيعي وسط الصور دي .. و في كل جانب في حياتك يبتدي يتسلل ليك الإحباط خطوة خطوة لما تكون علي وشك تسيب شغلك أو دخل شغلك بالعافية مقضيك و تبتدي تشوف اللي فتح شركة و اللي فتح مطعم و اللي عمل بيزنس جديد ..البنات بتبتدي ثقتهم تتهز أنها مش كفاية في عين جوزها عشان فلان عمل لمراته مفاجأة وسفرها اوروبا هدية عيد جوازهم .. لما تشوف فلان و فلانة بيعملوا عمرة كل سنة تبتدي تحس إنك مقصر و محوشتش و رتبت لحاجة زي دي .. بالرغم إن ممكن تكون اصلا حاولت بس مش فاكر .. 

السوشيال ميديا ادتلك الفرصة تشوف كل جوانب حياة صحابك و حياة المشاهير بصورة أقرب لدرجة تخوف .. أنت دلوقتي ممكن تحفظ شكل بيت حد من ال stories اللي بيحطها بالرغم من إنك عمرك ما قابلته .. أو دخلت بيته ..

إحنا للأسف بنقضي يومنا في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي كلها ، والتنقل بين الحسابات المختلفة، سواء صحاب أو "بلوغرز"مشهورين.

حسب دراسة حديثة نشرها موقع "سكاي نيوز":
(بالنسبة للبنات (

متابعة الـ"بلوغرز"على وسائل التواصل الاجتماعي، قد ترسم صورة معينة للجسم المثالي، والذي لا تحصل عليه الكثيرات من الفتيات ؛ مما يزيد خطر الاكتئاب لديهن، ويقلل من الثقة بالنفس وتقدير الذات؛ فضلًا عن اضطرابات النوم، وكذلك المضايقة من انقطاع خدمة الإنترنت بشكل مفاجئ.

(بالنسبة للرجالة (
ثلاث ساعات فقط يوميًا من تصفح مواقع التواصل الاجتماعي؛ قد تحولك لرجل مكتئب، حسب الدراسة البريطانية التي أكدت أن الرجال هم الأكثر استخدامًا له بنسبة 40%.

أنا بصراحة كنت شايفة إن الموضوع أفورة.. في الأول مكنتش أعرف إن في دراسات نفسية ولا كنت مركزة إن السوشيال ميديا بتحسسك إنك مش كفاية و بتاخد منك الإحساس بـالرضا .. هي بتديك الإنفتاح علي الدنيا بس غصب عنك بتلاقي نفسك في حاجة و مقدرتك مخلياك مش قادر عليها و لا جاتلك .. فبتحس إنك مش كفاية .. احساس نفسي بحت .. 

طب أنت عارف لو كتبت علي جوجل دلوقتي حتلاقي مرض مصنف دلوقتي بـ “اكتئاب وسائل التواصل الاجتماعى”

أعراضه:

الحوار الذاتي السلبى
المزاج المنخفض
الانفعال
عدم الاهتمام بالأنشطة اللى كنت بتستمتع بيها قبل كده
الانسحاب الاجتماعى

لو الأعراض دى عندك لأكتر من أسبوعين، ولو دى الطريقة اللى بتحس بيها أغلب الوقت، يبقى من المرجح أنك مكتئب. وعلى الرغم من أن “اكتئاب وسائل التواصل الاجتماعى” مصطلح بدأ الإعتراف بيه طبيا، إلا أنه ظاهرة حقيقية بتأثر على 50% من المستخدمين. كمان لو حد عنده استعداد للاكتئاب والاضطرابات النفسية هيكون معرض أكتر للإصابة بالنوع ده من الاكتئاب.

مش جايز احنا اللي من جوانا مش راضيين.. ؟
يعني جايز جدا .. شغلتك مش أحسن حاجة .. بس في يوم من الأيام كنت بتدعي تتقبل فيها .. ولو فقدت شغلك هتحس بقيمته ..

مش جايز البنت اللي بتبص عليها و بتقارنها بـ مراتك و شايفها أحلي منها .. لو حصلت معجزة و اتشقلب الحال و كنت متجوزها حتبص علي غيرها برضه عشان أنت كده كده مش بتبص علي اللي في ايدك ؟

مش جايز الشخص المقتدر اللي بيعمل عمرة بيحوش و بيتداين كل سنة عشان دي أكتر حاجة هو عايزها و بتحسسه بالقرب من ربنا ؟
مش جايز البنت اللي اتجوزت قبلك و فرحانة بالصور و بـ جوزها .. ربنا واخد منها حاجة هي عندك ؟
الرضا بالموجود ..لو موجود بجد ولا ألف صورة حتهزه ..
أفتكر الأية دي و هتحس براحة حتي لو أنت في اللحظة دي نفسك في حاجات كتيرة مش متاحة ..
﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾

نصائح علماء النفس لأي شخص عنده أعراض اكتئاب “السوشيال ميديا “ :
1- تجنب المقارنة السلبية : لازم ناخد في الاعتبار أن الصورة اللى الناس بتقدمها عن نفسها وعن حياتها هي صورة مش واقعية، لكن أكيد هي صورة مثالية. كمان اتجنب أنك تقارن نفسك مع الآخرين لأن السلوك ده بيؤدى للحوار الذاتي السلبى وقلة الثقة بالنفس.

2- افتكر أن وسائل التواصل الاجتماعى مش بديل عن الحياة الواقعية : السوشيال ميديا بتديلك مساحة كبيرة للتواصل مع الناس من مختلف الأماكن، لكن مينفعش أبدا أنها تحل محل التفاعلات في العالم الحقيقى.

3- بلغ عن الناس اللى بيتسلطوا عليك أو بيضايقوك : من السهل أن أي حد يهدد الناس في العالم الافتراضى عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى. متاخدش الأمور بصورة شخصية وبلغ عن اللى بيسيئوا استخدام السوشيال ميديا لمضايقة الآخرين.

النصايح دى ممكن تساعدك أن يكون عندك علاقة صحية في استخدام وسائل التواصل الاجتماعى. احرص دايما أنك تحط النقط دى في الاعتبار وأنت بتتعامل مع السوشيال ميديا.

ولو أنت دلوقتى بتعانى من الاكتئاب، خد الموضوع بجد و روح لدكتور نفسي و قوله عن طريقة استخدامك للسوشيال ميديا علشان يقدملك بعض النصايح لو كنت محتاجها.
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