هل صبغ الشعر باللون الأصفر حلال.. فيديو

تلقى الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا يقول صاحبه: :هل صبغة الشعر باللون الأصفر حلال؟



أجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه لا مانع من صبغة الشعر باللون الأصفر أو غيره إذا كانت متزوجة وفعلته تجملا لزوجها.



وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز للرجال ان يصبغوا شعرهم ولكن بشرط.



وأضاف الدكتور علي جمعة، خلال لقائه بأحد الدروس الدينية فى إجابته على سؤال ورد اليه مضمونة : انا رجل فى الأربعين من عمرى فهل يجوز أن أصبغ شعري؟"، أنه يجوز صبغ الشعر للرجال ولكن بغير السواد فعندما راى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبي قحافة وكان كغمامة بيضاء فقال غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد".



أما الشيخ أحمد ممدوح، مدير ادارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، إن صبغ الشعر باللون الأسود للرجال محرم شرعا.



وأضاف الشيخ أحمد ممدوح، مدير ادارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، فى لقائه على إحدى الفضائيات، أن النبى - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تغيير الشعر بالسواد للرجال والشافعية حمل هذا النهى على التحريم وبعض العلماء حمله على الكراهة، أما الصبغة للنساء فلا حرج فيها.



وأشار الشيخ أحمد ممدوح، مدير ادارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إلى أن الحناء أو الصبغة بألوانها المختلفة لا مانع منها، لأن المحرم هو اللون الأسود الخالص مهما تغيرت مسمياته.