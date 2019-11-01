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فن

الكبير كبير بنحبك يا منير.. الكينج يفتتح مهرجان الموسيقى بـ يا ليلة عودي تاني.. ويتسلم درع التكريم

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 09:38 م
محمد منير
محمد منير
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آيه عاطف
افتتح الفنان محمد منير فعاليات الدورة ال ٢٨ من مهرجان الموسيقى العربية على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية بأداء أغنية "يا ليلة عودي تاني"، وسط هتافات الجمهور :"الكبير كبير.. بنحبك يا منير".

وتسلم "الكينج" محمد منير، درع المهرجان، وقال عقب التكريم : القائمين على المهرجان اخواتي بتشرف بيهم وبتشرف بمهرجان مصر وهو من المع واهم واعرق المهرجانات".

وتابع محمد منير:"اتذكر بالمناسبة الدكتورة الراحلة رتيبة الحفني و النهاردة بقول لنفسي مبروك لان الاغنية العربية كانت في إطار نمطي و قدرنا دلوقتي نعمل اغنية بديلة نفخر بيها".
الكبير كبير بنحبك يا منير.. الكينج يفتتح مهرجان الموسيقى بـ يا ليلة عودي تاني.. ويتسلم درع التكريم
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