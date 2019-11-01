الكبير كبير بنحبك يا منير.. الكينج يفتتح مهرجان الموسيقى بـ يا ليلة عودي تاني.. ويتسلم درع التكريم

افتتح الفنان محمد منير فعاليات الدورة ال ٢٨ من مهرجان الموسيقى العربية على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية بأداء أغنية "يا ليلة عودي تاني"، وسط هتافات الجمهور :"الكبير كبير.. بنحبك يا منير".



وتسلم "الكينج" محمد منير، درع المهرجان، وقال عقب التكريم : القائمين على المهرجان اخواتي بتشرف بيهم وبتشرف بمهرجان مصر وهو من المع واهم واعرق المهرجانات".



وتابع محمد منير:"اتذكر بالمناسبة الدكتورة الراحلة رتيبة الحفني و النهاردة بقول لنفسي مبروك لان الاغنية العربية كانت في إطار نمطي و قدرنا دلوقتي نعمل اغنية بديلة نفخر بيها".

