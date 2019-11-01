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رياضة

هشام زكريا مديرا فنيا لفريق الداخلية بالقسم الثاني

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:07 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
قرر مجلس إدارة نادي الداخلية تعيين هشام زكريا في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلفا لضياء عبد الصمد الذي تقدم باستقالته بعد الخسارة أمام فريق بتروجيت ضمن منافسات دوري القسم الثاني.

وتقدم ضياء عبد الصمد بإستقالته من فريق الداخلية بعد تعرضه لخسارتين متتاليتن في مسابقة الدوري الأولى أمام فريق سيراميكا كليوباترا بنتيجة ٢-٠ وبعدها الخسارة أمام بتروجيت ١-٠ .

جدير بالذكر أن فريق الداخلية يتذيل جدول ترتيب مجموعة القاهرة بالقسم الثاني برصيد صفر نقطة وخرج من كأس مصر بعد الهزيمة أمام فريق المريخ بنتيجة ٢-٠ .
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