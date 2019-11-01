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فن

برومو THE WITCHER يتجاوز الـ 6 ملايين مشاهدة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:13 م
صدى البلد
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أحمد البهى
تمكن البومو الدعائى لمسلسل THE WITCHER من تحقيق نسبة مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب " ، حيث حقق البرمو ما يزيد عن 6 ملايين مشاهدة بعد طرحه. 

المسلسل مبني على روايات تحمل نفس الاسم لأندريه سابكوسكي، وهى أسطورة في إطار لعبة المصير والعائلة، تتمحور حول صياد الوحوش الشهير جيرالت يجسده (كافيل)، حيث يتنافس البشر والجان والسحرة والوحوش من أجل البقاء والازدهار، ويتوه الفارق بين الخير والشر.

يشارك في البطولة هنري كافيل،جودي ماي، هيلنور هارالدسون، آدم ليفي، ميانا بورينج، تريزا ويلسون، ويلسون راجو.
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