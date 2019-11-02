تتمتع بالبصيرة.. لمواليد 2 نوفمبر ماذا تنصحك الأبراج

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية، وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، حظك اليوم السبت 2 نوفمبر، وتوقعات برج العقرب.
شخصية اليوم في علم الأرقام
إذا كنت مولودا في يوم 2 نوفمبر، فإن ذلك يعني أن لديك طبيعة حساسة للغاية، أنت أيضا عاطفي، ومتقلب المزاج جدا، وتتمتع بالبصيرة، وتملك روح طموح حب للتوسع، لكن قد تتأرجح بين التلقائية والتردد.
نصيحة:
هذا العام مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.
شخصية اليوم في علم الأرقام
إذا كنت مولودا في يوم 2 نوفمبر، فإن ذلك يعني أن لديك طبيعة حساسة للغاية، أنت أيضا عاطفي، ومتقلب المزاج جدا، وتتمتع بالبصيرة، وتملك روح طموح حب للتوسع، لكن قد تتأرجح بين التلقائية والتردد.
نصيحة:
هذا العام مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.