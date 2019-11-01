Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سفير مصر ببريطانيا: معرض توت عنخ امون تنشيط كبير للسياحة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:51 م
توت عنخ امون
توت عنخ امون
Advertisements
خالد محيي الدين
قال السفير المصري ببريطانيا، طارق عادل، إن افتتاح معرض الملك "توت عنخ أمون" بلندن حدث مصري كبير داخل أوروبا، حيث يمثل ذلك العرض تنشيطا للسياحة الدولية لمصر.

ونوه "عادل"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية "رشا مجدي" علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أن ذلك المعرض سيشارك به العديد من الشخصيات الهامة من بينهم الدكتورة رانيا المشاط،وزيرة السياحة، والدكتور خالد العناني، وزير الاثار، بالإضافة لوجود الدكتور زاهي حواس وزير الاثار الأسبق وعالم المصريات العالمي.

وتابع السفير المصري بلندن، أن ذلك المعرض يدعم من تواصل مصر مع السلطات والمؤسسات البريطانية المختلفة تنشيطا للسياحة.
Advertisements

ترشيحاتنا

بسبب زيها التنكري.. مراهقة تجد نفسها في ورطة بعد تعرضها لحادث سيارة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 ثمرات تمر يوميًا ؟

بتكلم من غير حساب.. أسما شريف منير تعتذر بعد وصف الشعراوي بـ المتطرف

تعرف على جدول مباريات النادي الأهلي في شهر نوفمبر

يا فرحة ما تمت.. مجرم يقطع وجه عروس بـ زجاجة قبل حفل زفافها

علي جمعة يوضح معنى«وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله»..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد منير يلازم الكرسي في حفل دار الأوبرا المصرية

شاهد.. مسن ينتحر بشكل مأساوي في منزله.. لن تتخيل السبب!

بـ شعر كيرلي.. مي سليم تفاجئ متابعيها بـ إطلالة غير متوقعة