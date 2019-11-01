سفير مصر ببريطانيا: معرض توت عنخ امون تنشيط كبير للسياحة

قال السفير المصري ببريطانيا، طارق عادل، إن افتتاح معرض الملك "توت عنخ أمون" بلندن حدث مصري كبير داخل أوروبا، حيث يمثل ذلك العرض تنشيطا للسياحة الدولية لمصر.



ونوه "عادل"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية "رشا مجدي" علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أن ذلك المعرض سيشارك به العديد من الشخصيات الهامة من بينهم الدكتورة رانيا المشاط،وزيرة السياحة، والدكتور خالد العناني، وزير الاثار، بالإضافة لوجود الدكتور زاهي حواس وزير الاثار الأسبق وعالم المصريات العالمي.



وتابع السفير المصري بلندن، أن ذلك المعرض يدعم من تواصل مصر مع السلطات والمؤسسات البريطانية المختلفة تنشيطا للسياحة.