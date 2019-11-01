أخبار دولية.. تقرير الخارجية الأمريكية عن الإرهاب يفضح إيران وحزب الله.. ومحمد بن سلمان بصدد اتخاذ قرار مصيري بشأن أرامكو

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الدولية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:قالت الخارجية الأمريكية في تقريرها حول الإرهاب عام 2015 إن إيران مازالت أسوأ دولة راعية للإرهاب في العالم. وأضافت الوزارة الأمريكية في تقريرها أن النظام الإيراني أنفق حوالي مليار دولار لدعم وكلائه من الجماعات الإرهابية مثل حزب الله.أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن زعيم تنظيم داعش السابق، أبو بكر البغدادي "صنيعة الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن "روسيا تريد الحصول على مزيد من المعلومات حول مقتله".شن الجيش الإسرائيلي غارة استهدفت موقعا لحركة حماس شرقي مخيم البريج في قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه مستوطنات إسرائيلية.أكدت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن دعم الوزارة للجيش اللبناني لن يتأثر بحجب مساعدات عسكرية بقيمة 105 ملايين دولار عن لبنان، جمدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.يستعد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإعطاء الضوء الأخضر رسميا لاتخاذ قرار تاريخي، حيث سيمنح خلال 48 ساعة "الضوء الأخضر" للطرح العام الأولي لأسهم شركة "أرامكو" النفطية السعودية.قال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، إنه "بفعل الوعي والصبر والانضباط تجنب اللبنانيون الوقوع فيما كان يخطط له البعض من الفوضى وصولا للاقتتال الداخلي". وأضاف نصر الله خلال الاحتفال التأبيني للعلامة السيد جعفر مرتضى، أن بعض من كان يشتم خلال الاحتجاجات كان يريد استدعاء الشارع الآخر من أجل الاقتتال الداخلي.