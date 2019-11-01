ترامب: وقف إطلاق النار في سوريا يجري بشكل متماسك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا يجري بشكل متماسك، وفقا لوكالة "رويترز".





كان ترامب أعلن في تغريدة على تويتر أن إدارته تعرف هوية زعيم داعش الجديد الذي خلف أبو بكر البغدادي.





وكتب على تويتر قائلا: "لدى تنظيم داعش قائد جديد.. نعرف بالضبط من هو"، يأتي ذلك عقب الإعلان عن مقتل أبو بكر البغدادي في عملية عسكرية أمريكية بمحافظة إدلب.





واعترف داعش بمقتل زعيمه أبو بكر البغدادي، معلنا أبو ابراهيم الهاشمي القرشي زعيما جديدا للتنظيم.



