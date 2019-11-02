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رياضة

تعليق ناري من حسن المستكاوي على أزمة كهربا مع الزمالك

السبت 02/نوفمبر/2019 - 12:00 ص
عصام الحضري وكهربا
عصام الحضري وكهربا
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حسن العمدة
كشف حسن المستكاوي رئيس مجلس إدارة وادي دجلة، عن مقارنة موقف كهربا مع الزمالك وعبدالله السعيد وعصام الحضري مع الأهلي.

وقال المستكاوي، عبر قناة اون سبورت، إن النادي الأهلي تمسك بـ عبدالله السعيد ودفع له 40 مليون جنيه المبلغ الذي يريده، ثم تعلن إدارة النادي رحيل اللاعب بسبب عدم انتقاله لنادي الزمالك فهذا خطأ كبير من النادي الأهلي تجاه اللاعب.

وتابع: أما كهربا لو له حق وإدارة الزمالك لديها أيضا حق، عليهما اللجوء للفيفا لإنهاء تلك الأزمة، لافتا إلى أن كهربا أخطأ فى نادي الزمالك بعد نشر الفيديوهات مستفزة ومسيئة سواء تجاه مرتضى منصور أو نادي الزمالك أو الكيان فهذا خطأ كبير من اللاعب.

واختتم: أن عصام الحضري رحل عن النادي الأهلي دون إساءات، ولكن إدارة النادي كان لها وجهة نظر أخرى وهي أنه لن يعود مرة أخرى للنادي وحاول كثيرا ولكن أغلقوا باب العودة أمامه.
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