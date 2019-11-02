أغنية وحيدة تجبر محمد منير على التخلى عن كرسيه فى حفل الأوبرا

حرص الكنج محمد منير على أن يختتم حفله في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بالنشيد الوطني، وبالرغم من تقديم منير لجميع أغانيه على كرسى بسبب مرضه، إلا إنه حرص على ترديد النشيد الوطنى واقفا مما دفع جمهور الأوبرا بترك اماكنهم والوقوف تحية للنشيد الوطني.



وافتتح محمد منير فعاليات الدورة الـ ٢٨ من مهرجان الموسيقى العربية على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية بأداء أغنية "يا ليلة عودي تاني"، وسط هتافات الجمهور: «الكبير كبير.. بنحبك يا منير».



وقام محمد منير بإلقاء كلمة على المسرح عقب تكريمه في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية مساء الجمعة.



وقال محمد منير «الكينج»، إن مهرجان الموسيقى العربية له مكانة خاصة في قلبه، مضيفًا أن مصر بلد كبير ذو شأن في عالم الموسيقى.