Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أغنية وحيدة تجبر محمد منير على التخلى عن كرسيه فى حفل الأوبرا

السبت 02/نوفمبر/2019 - 02:39 ص
محمد منير
محمد منير
Advertisements
نبيل العدوى
حرص الكنج محمد منير على أن يختتم حفله في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بالنشيد الوطني، وبالرغم من تقديم منير لجميع أغانيه على كرسى بسبب مرضه، إلا إنه حرص على ترديد النشيد الوطنى واقفا مما دفع جمهور الأوبرا بترك اماكنهم والوقوف تحية للنشيد الوطني.

وافتتح محمد منير فعاليات الدورة الـ ٢٨ من مهرجان الموسيقى العربية على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية بأداء أغنية "يا ليلة عودي تاني"، وسط هتافات الجمهور: «الكبير كبير.. بنحبك يا منير».

وقام محمد منير بإلقاء كلمة على المسرح عقب تكريمه في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية مساء الجمعة.

وقال محمد منير «الكينج»، إن مهرجان الموسيقى العربية له مكانة خاصة في قلبه، مضيفًا أن مصر بلد كبير ذو شأن في عالم الموسيقى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

11 نوفمبر.. حفل كارمن سليمان ومحمد الشرنوبى وفايا يونان بالأوبرا

سعد رمضان يواصل بروفات دار الأوبرا استعدادا لمهرجان الموسيقى

اليوم.. محمد منير يفتتح مهرجان الموسيقى العربية الـ28 في الأوبرا

الكبير كبير بنحبك يا منير.. الكينج يفتتح مهرجان الموسيقى بـ يا ليلة عودي تاني.. ويتسلم درع التكريم

الصور الأولى من حفل محمد منير بدار الأوبرا المصرية

محمد منير: تربيت على حب كبار النجوم في مصر

ترشيحاتنا

مشهد مفزع.. جثتان محروقتان بماء نار بالسعودية.. والشرطة تحقق

تعرف على طلب أسطورة الـ WWE هالك هوجان من المصريين

مدرب غانا الأوليمبي لـ صدى البلد: لا أعرف سوى رمضان صبحي.. وشئ واحد أخشاه قبل البطولة

بـ شعر كيرلي.. مي سليم تفاجئ متابعيها بـ إطلالة غير متوقعة

علي جمعة يوضح معنى«وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله»..فيديو

يا فرحة ما تمت.. مجرم يقطع وجه عروس بـ زجاجة قبل حفل زفافها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد الرعب.. مطار أسوان الدولى يحتفل بـ الهالووين على طريقته الخاصة.. صور

محمد منير يلازم الكرسي في حفل دار الأوبرا المصرية

شاهد.. مسن ينتحر بشكل مأساوي في منزله.. لن تتخيل السبب!