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رياضة

السادس اسأل عنه خالد بيبو.. تركي آل الشيخ يلقن عفيفى درساً للمرة الثانية .. فيديو

السبت 02/نوفمبر/2019 - 06:28 ص
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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محمد رشاد
كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن قيامه بزيارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة للاطمئنان على صحته، وذلك في رده على أحمد عفيفي المتحدث الإعلامي السابق لفريق بيراميدز ، بالإضافة إلى رده للشرط الجزائي الخاص بالزمالك عقب توقيع عبد الله السعيد للزمالك.

وأضاف آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك" قائلًا: "مرة اخرى مع كامل احترامي لك كأخ عزيز وبحب اتابع تحليله وتعرف قربك ومكانتك عندي لكن انت مصر على الصراحه بخذ صراحه ... اولًا - بنسبة ل موضوع عبدالله السعيد الشرط الجزائي في الجنة ان شاء الله ...".

وتابع: "ثانيًا - علاقتي بالنادي الي احبه وجمهوره في اعتقادي ده موضوع يخضع ل تقديري ... ثالثًا - مهو اكيد حب الجمهور في الاستقبال ل اسباب منها جروس والنقاز وفرجاني ودعم صفقة ابوطيب ... واهم سبب اني اهلاوي".

واختتم: "رابعًا - الرهان على حاجه مش موجوده اساسا مش في محله ... خامسًا - واحد ورجع ل بيته واهله زعلان ليه ؟ ... سادسًا وده المهم ... أسال عنه خالد بيبو يجاوبك".

وكان عفيفي قد نشر على حسابه الشخصي مقطع فيديو انتقد من خلاله استخدام تركي آل الشيخ لمقولة "اللي هيلعب معانا يستحمل ويتعور"، مشيرًا إلى أنه لا يجب الإشارة بتلك المقولة نحو نادي الزمالك.

وبعد رد تركي آل الشيخ على الفيديو الأول عاد أحمد عفيفى لطرح بعض الأسئلة من خلال فيديو ثاني عبر صفحته الرسمية مما استفز تركي ال الشيخ للرد عليه مرة ثانية عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

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