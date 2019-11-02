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رياضة

لا أحد يفرض على جمهور الأهلي شئ .. تركي آل الشيخ يرفض تصريحات مصطفى يونس

السبت 02/نوفمبر/2019 - 03:10 ص
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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محمد رشاد
رفض المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تصريحات الكابتن مصطفى يونس نجم النادي الأهلى السابق عن ضرورة ذهاب جماهير الأهلى للمطار لاستقبال تركى آل الشيخ والاعتذار له فور وصوله إلى القاهرة .

وكان مصطفى يونس قد قال في مداخلة هاتفية منذ ساعات مع برنامج اللعيب على إم بي سي مصر :"تركي آل الشيخ لم أراه من قبل ولم يحدث تواصل بيني وبينه ولكن الرجل الذي يحب مصر قبل النادي الأهلي يجب أن نحترمه ونقدره، الذي يستثمر في مصر ويدفع كل هذه الأموال ويصرف على الأهلي 261 مليون جنيه، يكون محب مثلما كان يقول الخطيب في مؤتمراته، واحنا نطلع نقل أدبنا عليه مينفعش، على جماهير الأهلي الذهاب له عند المطار فور العلم بحضوره والاعتذار له".

وقال تركي آل الشيخ على حسابه بموقع فيس بوك: انا من جمهور الاهلي … مبيناش اعتذارات … احنا اهل واخوان … ومحدش يفرض على الجمهور حاجة.
لا أحد يفرض على جمهور الأهلي شئ .. تركي آل الشيخ يرفض تصريحات مصطفى يونس
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