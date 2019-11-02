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مرأة

بـ لوك غريب .. زوجة كريم فهمى تفاجئ متابعيها بإطلالة غير متوقعة

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:04 ص
زوجة كريم فهمى
زوجة كريم فهمى
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هاجر هانئ
حرصت دانيا البناوي زوجة الفنان كريم فهى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الأجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة لها خلال الاحتفال بالهالوين.

ظهرت زوجة كريم فهمى فى الصور بإطلالة غير متوقعة، حيث ارتدت تنورة تل باللون الفوشيا، ونسقت معها سترة قطنية ذا أكمام طويلة باللون الأسود.

وبدت زوجة كريم فهمى فى الصورة بمكياج غريب يحمل بعض الرسومات التى تتناسب مع الأحتفال بعيد الهالوين، كما أكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات المتناسقة مع إطلالتها، وأعتمدت على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها.

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