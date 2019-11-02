روما يستضيف نابولي في مواجهة نارية بالدوري الإيطالي

يستضيف فريق روما نظيره نابولي، اليوم، السبت، في تمام الرابعة عصرا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي.



ويسعى روما لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لضمان بقائه ضمن المربع الذهبي، بينما يطمح نابولي في خطف انتصارا مهما خارج الديار لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.



ويحتل فريق روما المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد نابولي في المركز السادس بـ 18 نقطة.



ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدروي الإيطالي، إنتر ميلان مع بولونيا، ويوفنتوس مع ميلان.