فريد واصل يكشف الطريقة المثلى للاحتفال بالمولد النبوي

قال الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء مفتى الجمهورية السابق، إن تنفيذ ما أمر به الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) والبعد عما نهى عنه، هو الطريقة المثلى للاحتفال بمولده.



وأوضح الدكتور نصر فريد واصل، فى إجابته عن سؤال: «كيف نطيع النبي – صلى الله عليه وسلم- في ذكرى مولده؟»، أننا مطالبون بطاعة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه؛ فهي من طاعة الله "سبحانه وتعالى".



وأضاف أنه لهذا السبب قرن الله "عز وجل" طاعة رسوله بطاعته، وجعل سبحانه من يُطِعِ الرسول فقد أطاع الله؛ فقال في كتابه الحكيم: «مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ» (سورة النساء: الآية 80).



وأشار إلى أن القرآن الكريم رسم لنا الطريقة المثلى للاحتفال بمولده في قوله تعالى: «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»، (سورة الحشر: الآية 7).



وأكد أن الوقوف عند الحدود التي رسمها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في قوله افعل ولا تفعل، واتباع منهجه (صلى الله عليه وآله وسلم) فى الحياة والسير على هداه؛ هي سبل طاعته ونيل رضاه (عليه الصلاة والسلام).



وأكد ضرورة الالتزام بالآداب والمبادئ الإسلامية التي جاءنا بها من عند ربه في احتفالاتنا، والابتعاد عن الفتن والاختلاط المشين بين الرجال والنساء، ونشر مبادئ الأخلاق النبيلة والقيم الرفيعة بين أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا.



واختتم أنه إذا فعلنا ذلك نكن قد أطعنا الله ورسوله وكسبنا السعادة في حياتنا الدنيا وفي آخرتنا إن شاء الله؛ فنفوز برضوان الله، وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل.