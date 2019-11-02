وزير التعليم: التابلت مبوظش الطلاب.. ونحاول إصلاح ما أفسده النظام القديم

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتنمية مهارات الطلاب ضمن خطة تأهيل الشخصية المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم ببناء مناهج للسنوات المقبلة، وتطبيق منظومة جديدة متطورة.



وقال طارق شوقي، أثناء المؤتمر المنعقد بمقر أكاديمية الأوقاف، في حضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف لإطلاق دورة تدريب معلمي التربية الدينية: "علينا أن نتحرر من الأفكار القديمة، ولابد أن نؤمن بوجود نوع من الاختلاف في المنظومة التعليمية، فنحن مختلفون"، مشددًا على أهمية التعاون مع الأزهر والاستفادة من خبرات علمائه.



وأضاف الوزير أن هناك عملية دمج للوزارات مع بعضها لتأصيل المنهج العلمى كي نقدم فلسفة جديدة فى المناهج وطريقة تقديم المعلومة بطريقة مختلفة بعيدًاعن التلقين.



وشدد على ضرورة تنمية الوازع الديني للطلاب، ونشر الوعي الديني والوطني، مؤكدًا أن هناك جهودا تبذل لإعداد جيل جديد بفلسفة جديدة لكى يفهم الآخر، وينبذ فكرة التعصب.



وحول انتقاد البعض فكرة التابلت الذي تم توزيعه على الطلاب، قال وزير التعليم: "التابلت مبوظش الطلاب، والنظام القديم كان بايظ أصلا ونحاول إصلاح ما أفسده"، لافتا إلى ضرورة أن يتعلم الأبناء كيفية اختيار مستقبلهم وتحديد هويتهم.



وأضاف: "سنعمل مع الأوقاف فى صياغة كتب التربية الدينية حتى يتم بناء تلميذ يعرف هويته ووطنه ودينه مع قبول الآخر".

