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رياضة

شاهد.. أغرب احتفال في الدوري السعودي

السبت 02/نوفمبر/2019 - 02:37 م
الدوري السعودي
الدوري السعودي
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محمد السعيد
أثار لويس جوستافو لاعب فريق الفيصلي السعودي الجدل، بتقبيل حذاء مواطنه ويليام دي أوليفيرا الذي صنع هدف أمس في شباك ضمك، في المباراة التي انتهت بفوز الفيصلي 2 - 0، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري السعودي.

ويعود أصل هذا الاحتفال إلى سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد الإسباني في موسم 2018، عندما قام بتقيل حذاء زميله إيسكو بعد تسجيله هدف في شباك جيرونا بالدوري الإسباني.

ويحتل الفيصلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدروي السعودي برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد ضمك في المركز الأخير بـ 4 نقاط.

يذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدروي السعودي برصيد 20 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه الأهلي صاحب المركز الثاني.
شاهد.. أغرب احتفال في الدوري السعودي
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