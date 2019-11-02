شاهد.. أغرب احتفال في الدوري السعودي

أثار لويس جوستافو لاعب فريق الفيصلي السعودي الجدل، بتقبيل حذاء مواطنه ويليام دي أوليفيرا الذي صنع هدف أمس في شباك ضمك، في المباراة التي انتهت بفوز الفيصلي 2 - 0، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري السعودي.





ويعود أصل هذا الاحتفال إلى سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد الإسباني في موسم 2018، عندما قام بتقيل حذاء زميله إيسكو بعد تسجيله هدف في شباك جيرونا بالدوري الإسباني.





ويحتل الفيصلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدروي السعودي برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد ضمك في المركز الأخير بـ 4 نقاط.



