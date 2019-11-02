سميرة سعيد ونهال عنبر تزوران جمال سلامة..صور

قام الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما، بزيارة الموسيقار جمال سلامة بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة فى الفترة الأخيرة وكان بصحبته عدد من المبدعين منهم نهال عنبر عضو نقابة المهن التمثيلية والفنانة سميرة سعيد التى شاركته فى عديد من الأغانى.





وحرص أيضا على زيارة جمال سلامة كل من المايسترو محمد وهيدي، ودكتورة إلهام سيف الدولة، أستاذة الدراسات اللغوية بأكاديمية الفنون، كما تواجدت أثناء الزيارة زوجته السابقة وفاء بناني.





واستعادت سميرة سعيد مع جمال سلامة أعمالهما التى شهدت تعاون بينهما ولعل من أبرزها : "احكي يا شهرزاد، مش هتنازل عنك أبدًا، قال جاني بعد يومين".



