قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المجاملات السبب.. تعليق ناري من إبراهيم عبدالجواد على هزائم منتخب الناشئين

ابراهيم عبد الجواد
ابراهيم عبد الجواد
باسنتي ناجي

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، على خسارة منتخب مصر، تحت ١٧ سنة أمام سلطنة عمان والعراق.

وكتب إبراهيم عبد الجواد، عبر فيسبوك: “في الوقت اللي منتخبات المغرب بكل مراحلها السنية بتكسب كل حاجة رجال وسيدات ومحليين”.

وتابع عبد الجواد: "منتخب مصر تحت ١٧ سنة بيخسر ماتشين ورا بعض قدام سلطنة عمان والعراق في كأس الخليج .. نتيجة مش مستغربة علي اللي الواحد بيسمعه من مجاملات بتحصل في المنتخب .. الفترة الجاية هنفتح الملف ده بأسماء لعيبة بعينها ومسؤولين داخل المنتخب غير جديرين بأماكنهم".

وتكتمل اليوم صفوف المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفنى، حيث يشارك «ثنائى البريمييرليج» محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى وعمر مرموش نجم مانشستر سيتى فى المران، بعد انضمامهما للمعسكر مساء أمس.

ويخوض «الفراعنة» مرانه فى الثامنة والنصف مساء اليوم باستاد السلام بمعسكره المغلق، استعدادا لمواجهة نظيره الإثيوبى فى العاشرة مساء الجمعة المقبل، باستاد القاهرة الدولى، ضمن الجولة السابعة، بمنافسات المجموعة الأولى، بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويتصدر المنتخب الوطنى ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، ويأتى بوركينا فاسو فى الوصافة بـ11 نقطة، ثم سيراليون ثالثا بـ8 نقاط، وإثيوبيا رابعا بـ 6 نقاط، ويتساوى معه غينيا بيساو فى المركز الخامس برصيد 6 نقاط أيضا، ويتذيل جيبوتى الترتيب بنقطة واحدة، وتتبقى 4 جولات فى التصفيات، تقام فى التوقف الدولى لشهرى سبتمبر وأكتوبر 2025.

ابراهيم عبد الجواد المنتخب مصري الناشئيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

ترشيحاتنا

يوتيوب

وداعا لمشاركة الحسابات.. يوتيوب تشدد قبضتها على باقة بريميوم

نيسان تيدا موديل 2010

بـ 400 ألف جنيه .. اركب نيسان تيدا سيدان

كيا سيراتو موديل 2010

كيا سيراتو أوتوماتيك بسعر 500 ألف جنيه

بالصور

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد