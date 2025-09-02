الوزراء": مصر في المركز الـ 24 عالمياً كأفضل واجهة سياحية يُمكن زيارتها 2025

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التصنيف الذي أعدته مجلة (CEOWORLD) الأمريكية لأفضل الدول التي يمكن زيارتها في عام 2025، والذي يعتمد على آراء أكثر من 295 ألف مشارك، وهو ما يُمثل أعلى مستوى من المشاركة في تاريخ المجلة، حيث ضمت القائمة 67 دولة متنوعة.

وجاءت مصر في المركز الـ 24 عالميا ً في قائمة أفضل دول العالم التي يمكن زيارتها في عام 2025، مسجلة 54.63 نقطة، كما جاءت في المركز الثاني عربيًا بعد الامارات العربية المتحدة، وفي المركز الثاني أفريقيًا بعد جنوب إفريقيا.

وتصدرت تايلاند القائمة بحصولها على 72.15 نقطة؛ وأشارت المجلة أنها تقدم مجموعة متنوعة من التجارب، كالمأكولات الشهية، والفنون والثقافة النابضة بالحياة، وخيارات التسوق الرائعة، إضافةً إلى الأنهار والقنوات المتعرجة، والأسواق الليلية.

وجاءت اليونان في المركز الثاني، مسجلة 67.22 نقطة؛ مشيرة إلى أنها تتميز بتنوع مذهل في الأساليب المعمارية، كما أنها تقدم جزرًا مختلفة تناسب أنواعًا متعددة من السياح، منها جزيرة "سكياثوس" التي خيارًا رائعًا للعائلات، بينما تُعتبر "ليفكادا" مثالية لعشاق ركوب الأمواج، وتناسب "باكسوس" المسافرين الباحثين عن الرفاهية والرقي.

وأشار التقرير إلى احتلال اندونيسيا المركز الثالث، مسجلة 65.15 نقطة؛ وأشارت المجلة إلى امتلاكها ما يُلبي اهتمامات جميع أنواع السياح من شواطئ نقية، وبحيرات هادئة، وجزرًا خلابة لعشاق البحر والمياه، كما تحتضن شلالات ومواقع براكين نشطة لعشاق المغامرة، وحدائق وطنية لعشاق الحياة البرية.

وجاءت البرتغال في المركز الرابع، مسجلة 64.32 نقطة؛ وسريلانكا في المركز الخامس مسجلة 60.53 نقطة؛ وجنوب أفريقيا في المركز السادس مسجلة 59.76 نقطة؛ ثم بيرو في المركز السابع، مسجلة 59.76 نقطة.