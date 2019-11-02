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حوادث

طالبة 3 إعدادي بعد سقوطها من الطابق الرابع: أمر بحالة نفسية سيئة

السبت 02/نوفمبر/2019 - 04:19 م
اسعاف
اسعاف
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همت الحسينى
أصيبت طالبة بإصابات خطيرة إثر سقوطها من اعلى منزلها بقرية الكفر الجديدة التابعة لمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة ميت سلسيل من مستشفى ميت سلسيل بوصول ندا فراج على عبده مصبح ١٤عاما طالبة بالصف الثالث الاعدادى الازهرى ومقيمه الكفر الجديد التابعه للمركز ادعاء سقوط من علو ومصابه بكسر بالذراع الايمن واشتباه كسر بالظهر وتم تحويلها لمستشفى الطوارئ بالمنصورة .

وبالانتقال وسؤال والدها فراج على عبده ٤٧ عاما موظف بمركز شرطة المطرية قرر أنه أثناء نومه سمع صوت ارتطام فاتجه إلى سطح المنزل فوجئ بسقوط نجلته المصابة على الأرض فنقلها للمستشفى .

وبسؤال المصابة قررت أنها كانت تمر بحالة نفسية سيئة فصعدت إلى أعلى السطح فى الدور الرابع وعند اتكائها على السور اختل توازنها وسقطت ولا تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٠٣ عوارض المركز وأخطرت النيابة العامة.
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