الدوري الإنجليزي .. تريزيجيه يتألق ويبهر .. ومحمد صلاح يبحث عن هدف فى أول 15 دقيقة

انتهت أول 15 دقيقة بين فريقي ليفربول واستون فيلا بالتعادل السلبي، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب فيلا بارك فى الجولة الـ11 ، ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز .



وبدأ استون فيلا بالضغط المتواصل على وسط ملعب ليفربول للاستحواذ ومنع الريدز من إحراز هدف مبكر .



وجاءت اول فرصة لاستون فيلا بتسديدة قوية من أنور غازي تصدى لها حارس ليفربول وأخرجها الدفاع الى خارج الملعب بعد ذلك.



وأخطأ هندرسون بعد تمريرة الكرة للخلف لكنها كانت قصيرة الا ان حارس ليفربول أليسون خرج من مرماه وقطع الكرة قبل ان تصل الى تريزيجيه .