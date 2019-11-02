سوداني يطعن مصريا في السعودية.. والشرطة تتدخل.. فيديو

ألقت شرطة المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية القبض على وافد سوداني الجنسية أقدم على طعن مقيم مصري في أحد المراكز التجارية بالدمام.



بحسب المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، فإن الجهات الأمنية باشرت بلاغًا عن تعرُّض مقيم مصري الجنسية يبلغ 27 عامًا من العمر، إلى الاعتداء طعنًا في مركز تجاري بحي أحد غرب الدمام، وفقا لصحيفة "عاجل".



وأشار إلى أن الطاعن زميل المجني عليه في العمل، وقد أسفر الاعتداء عن إصابة المصري بـ3 طعنات متفرقة بالجسم، مؤكدًا أنه تم القبض على الجاني وبحوزته أداة الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقة.



وأكدت شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.



فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه للواقعة، حيث يبين المقطع المصور داخل أحد المراكز التجارية شخصا يطرح آخر أرضا ويوجه له عدة طعنات متتالية.