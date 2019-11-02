ليفربول يتعادل 1-1 مع استون فيلا برأسية روبرتسون ..فيديو

أحرز أندرو روبرتسون الهدف الاول لفريقه ليفربول فى شباك استون فيلا ، بالشوط الثاني ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب فيلا بارك فى الجولة الـ11 ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .



وادرك فريق ليفربول التعادل فى الدقيقة 86 عن طريق روبرتسون من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء .



وجاء هدف استون فيلا فى الدقيقة 22 عن طريق تريزيجيه بعد تلقيه عرضية من ركلة حرة مباشرة لتصل منطقة الجزاء ويسددها على الفور وتسكن الشباك .

