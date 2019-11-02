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رياضة

ليفربول يتعادل 1-1 مع استون فيلا برأسية روبرتسون ..فيديو

السبت 02/نوفمبر/2019 - 06:53 م
أندرو روبرتسون
أندرو روبرتسون
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حسن العمدة
أحرز أندرو روبرتسون الهدف الاول لفريقه ليفربول فى شباك استون فيلا ، بالشوط الثاني ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب فيلا بارك فى الجولة الـ11 ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .

وادرك فريق ليفربول التعادل فى الدقيقة 86 عن طريق روبرتسون من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء .

وجاء هدف استون فيلا فى الدقيقة 22 عن طريق تريزيجيه بعد تلقيه عرضية من ركلة حرة مباشرة لتصل منطقة الجزاء ويسددها على الفور وتسكن الشباك .
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