ممالك النار أضخم مسلسل تاريخي عربي .. 40 مليون دولار تكلفة العمل والعرض فى 17 نوفمبر.. خالد النبوى ومحمود نصر وكندة حنا أبرز الأبطال

المخرج البريطانى بيتر ويبر يتولى الإخراج ومحمد سليمان التأليف

المسلسل يوثق الحلقة الأخيرة من دولة المماليك

تشهد الساحة الدرامية عرض مسلسل "ممالك النار" وذلك على قناة "MBC" يوم 17 نوفمبر الحالى وهو العمل المنتظر الذى يعد أضخم الأعمال التاريخية إنتاجا.ويعد هذا المسلسل الأضخم إنتاج من نوعه في المنطقة العربية والشرق الأوسط، تقدم شركة "جينوميديا" التي لديها أفرع في دبي والقاهرة وتونس، هذا العمل التاريخي من إخراج البريطاني "بيتر ويبر" مخرج عدد من الأفلام الشهيرة منها "Girls with a Pearl Earning " ، " Hannibal Rising " و " Emperor ".وتم تصوير المسلسل باكملة فى تونس وبلغت تكلفة المسلسل مائة مليون دينار تونسي اى ما يعادل 40 مليون دولار وسيبث على شبكة نتفليكس Netflix ايضا.ويضم فريق عمل المسلسل عددًا كبيرًا من النجوم العالميين في مجالات صناعة الدراما منها الديكور، الملابس والمكياج من إيطاليا، كولومبيا وأستراليا، ومنهم "لويجي ماركيوني" الذي عمل مع مخرجين عالميين مثل "جوزيبي تورناتوري" و"ريدلي سكوت".المسلسل من بطولة خالد النبوي، محمود نصر، كندة حنا، رشيد عساف، منى واصف، وعدد كبير من نجوم الدراما والتلفزيون في مصر وسوريا والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك.ويوثق المسلسل دراميًا الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في بدايات القرن السادس عشر، مسلطًا الضوء على مرحلة في التاريخ العربي ثرية في الأحداث، كاشفًا العديد من الحقائق حول هذه الحقبة، ويستعرض المسلسل التحولات الكبرى في المنطقة العربية منذ معركة "جالديران" التي وقعت بين الدولة العثمانية بقيادة السلطان العثماني "سليم الأول" والدولة الصفوية في إيران، حيث انتهت بهزيمة الصفويين حتى معركة "مرج دابق" ما بين الدولة العثمانية ودولة المماليك بقيادة السلطان "قنصوه الغوري"، والتي انتهت بهزيمة المماليك.ويركز المسلسل على ولاية السلطان العثماني "سليم الأول" الذي حكم الدولة العثمانية من عام من 1512م حتى عام 1520م، وحروبه المتلاحقة مع الدولة الصفوية ثم دولة المماليك، وما تلى ذلك من توسع فتوحات الدولة العثمانية وصولا إلى أوروبا.وسيكون المسلسل أحد أضخم الأعمال الدرامية على مستوى العالم في عام 2019، حيث تم تصميم وإنتاج العمل ليتناسب مع تطورات الدراما العالمية التي تتميز بالمؤثرات البصرية المبهرة، والمعارك الضخمة، والقصص المتشابكة والشخصيات المركبة.وتسعى شركة الإنتاج لتقديم الدراما العربية للمشاهدين في مختلف أنحاء العالم باختلاف لغاتهم وثقافاتهم، بالمعايير العالمية التي فرضتها المنصات الرقمية الجديدة.