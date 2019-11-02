الدوري الاسباني .. الريال يفرط في الصدارة ويتساوى مع البرسا بالتعادل على أرضه



حراسة المرمى: كورتوا



الدفاع: كارفخال، راموس، فاران، ميندى



الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو



الهجوم: هازارد، بنزيما، رودريجو



التعادل رفع رصيد ريـال مدريد في المركز الثاني برصيد 22 نقطة بعد خسارة برشلونة اليوم من ليفانتي بعدما حقق الملكي الجولة الماضية فوزه الأكبر هذا الموسم بالانتصار 5-0 على ليجانيس يوم الأربعاء.

سيطر التعادل السلبي على مباراة ريال مدريد و نظيره ريـال بيتيس في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.ورفضت تقنية الفيديو "VAR" هدف ريال مدريد الأول، الذى سجله النجم البلجيكي إيدن هازارد فى مرمى ضيفه ريال بيتيس.وسجل هازارد هدفا رائعا فى شباك بيتيس، قبل أن يعود حكم المباراة إلى تقنية الفيديو، والتى رفضته بداعٍ وجوده فى حالة تسلل، بالدقيقة الثامنة.وشهدت المباراة سيطرة ميدانية واضحة من كتيبة زيدان لكنها لم تترجم إلى أهداف لخطف الثلاث نقاط تجعله في صدارة الليجا.