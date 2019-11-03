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مرأة

طريقة عمل مكعبات مرقة الخضار بالمنزل

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 04:01 ص
مكعبات مرقة خضار
مكعبات مرقة خضار
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طرقا جديدة لتحضير كل ما هو جديد وموفر للست المصرية لإعداد الأطعمة فى المنزل بشكل يجعل سيدة المنزل توفر فى الميزانية ،لذلك كشفت الشرشابي عن طريقة عمل مكعبات مرقة الخضار .


مقادير مكعبات مرقة الخضار :

كرفس
بصل
طماطم
ثوم
فلفل أخضر رومى
جزر
بروكلى
مشروم
بطاطس
قرع
كوسة
ورق لورا
فصوص
حبهان
كوب دقيق
نصف كوب
زيت
زعتر جاف
روزمارى جاف
كركم
بابريكا
قرفة ناعمة
زنجبيل بودرة
كمون ناعم
بصل بودرة
ثوم بودرة
فلفل أسود
ملح

طريقة تحضير مكعبات مرقة الخضار

* إسلقى الخضار فى الماء مع البصل والثوم والكرفس

* ضيفى الروزمارى والحبهان وورق اللورا وإتركى الخليط حتى تمام نضج الخضار ثم أضربى الخليط

* شوحى الدقيق فى الزيت على النار ثم ضيفى البصل والثوم البودرة والقرفة والزنجبيل البودرة والكركم

* ضيفى الكارى والفلفل الأسود والملح والزعتر والكزبرة الجافة الناعمة والكمون ثم ضيفى خليط الخضار وقلبى

* صبى الخليط فى قالب مدهون بالزيت وأدخليه الفريزر حتى يتجمد وقدميه
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