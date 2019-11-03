الحديث عن الأشجار يحصد جائزة أفضل فيلم بـ أيام قرطاج السينمائية

حصد الفيلم السودانى الحديث عن الأشجار للمخرج صهيب قسم الباري، جائزة التانيت الذهبي لأفضل فلم وثائقي بمهرجان قرطاج السينمائي فى دورته الـ30.
مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة تضم الفيلم السورى "من أجل سما" للمخرجين وعد الخطيب وإدوارد واتس، والفيلم السودانى "أوفسايد الخرطوم" للمخرجة مروى زين، والفيلم التونسى "على العارضة" للمخرج سامى التليلى.
بالإضافة إلى الفيلم البوركينى " pas d,or pour kalsaka " للمخرج ميشال ك. زونغو، وفيلم من جنوب أفريقيا بعنوان "Buddha in Africa" للمخرجة نيكول شافار، والفيلم التونسى "الغياب" للمخرجة فاطمة الرياحى، والفيلم الكينى "in search" للمخرج بيريل ماغوكو، والفيلم التونسى "فتح الله tv " للمخرجة وداد زغلامى، والفيلم السودانى "الحديث عن الأشجار" للمخرج صهيب قاسم البرى، والفيلم اللبنانى "بيت اثنين ثلاثة" للمخرج وربا عطية.