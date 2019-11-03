حلا شيحة: الحجاب ليس أساس الدين .. وارتديت النقاب أسوة بأمهات المؤمنين

كشفت الفنانة حلا شيحة لأول مرة منذ عودتها للفن عن تفاصيل خلعها الحجاب والنقاب، قائلة: إن الحجاب ليس أساس الدين، لذا فقد ذكره الله فى نصف سورة النور، وليس أولها.



وأضافت حلا شيحة فى برنامج CutheCrap الذى يتم بثه عبر موقع يوتيوب، أنها لجأت إلى ارتداء الحجاب لأنها كانت تشعر بالراحة حينها.



وأشارت إلى أنها قامت بارتداء النقاب حتى تقتدي بأمهات المؤمنين، فكنت دائما أقول إن النقاب ليس فرضًا بل اقتداء بزوجات النبى، إلا أنها بعد فترة شعرت أن القرب من الله من الممكن يكون عن طريق الوسطية فى الدين".



وتابعت: "الناس اللي بتنتقدني عشان خلعت النقاب والحجاب مش بيطبقوا سنة النبي، ولا طريقة تعامله مع الناس ولا روحه في التعامل، النبي كان رحمة في كل حاجة، إنما الناس هاجموني بشكل جرحني، ده سيدنا محمد ربنا أرسله رحمة للعالمين".